Homem morre em colisão entre dois carros na RS-467, em Tapejara

Um acidente de trânsito com morte foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (1º), na RS-467 em Tapejara, no norte do RS.
A vítima foi identificada como Genir da Silva, 69 anos. A colisão envolveu dois veículos de passeio, um VW Voyage e VW Gol, na altura do km 7.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, que atendeu a ocorrência, o Voyage viajava no sentido Tapejara a Ibiaçá quando teve a preferencial invadida pelo Gol, que acessava a rodovia por uma estrada lateral.
Genir, motorista do Gol, morreu no local. Já o condutor do Voyage ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara.
O trânsito no local flui com lentidão e opera em meia pista.