Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem morre em colisão entre dois carros na RS-467, em Tapejara

Idoso de 69 anos morreu no local do acidente, ocorrido nesta segunda (1°)

Heloisa Gamero

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Luiz Otávio Calderan

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