Homem morre em acidente na BR-285, em Capão Bonito do Sul

Um homem de 55 anos morreu na noite desta segunda-feira (15) após um acidente entre dois veículos no quilômetro 185 da BR-285, em Capão Bonito do Sul, no norte do RS.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PFR), colisão frontal aconteceu por volta das 18h e envolveu uma Ford Ranger, com placas de Vacaria, e uma VW Saveiro, emplacada em Capão Bonito do Sul.
O motorista da Saveiro morreu no local antes mesmo da chegada do socorro médico. O condutor da Ranger não sofreu ferimentos graves. Ao todo, três pessoas ficaram feridas.
Até a atualização mais recente desta reportagem, a rodovia permanecia com interdição parcial no quilômetro 183, próximo à comunidade de Barretos. Os policiais orientavam os motoristas no local, com o trânsito operando no sistema "pare e siga".
A PRF aguarda a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para recolher o corpo e liberar totalmente o tráfego na região. As causas do acidente ainda dependem da perícia técnica.