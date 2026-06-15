Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem morre em acidente na BR-285, em Capão Bonito do Sul

Colisão entre dois veículos aconteceu nesta segunda-feira (15) no quilômetro 185

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS