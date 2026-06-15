Homem morre em acidente na BR-285, em Capão Bonito do Sul

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. PRF de Passo Fundo / Reprodução

Um homem de 55 anos morreu na noite desta segunda-feira (15) após um acidente entre dois veículos no quilômetro 185 da BR-285, em Capão Bonito do Sul, no norte do RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PFR), colisão frontal aconteceu por volta das 18h e envolveu uma Ford Ranger, com placas de Vacaria, e uma VW Saveiro, emplacada em Capão Bonito do Sul.

O motorista da Saveiro morreu no local antes mesmo da chegada do socorro médico. O condutor da Ranger não sofreu ferimentos graves. Ao todo, três pessoas ficaram feridas.

Até a atualização mais recente desta reportagem, a rodovia permanecia com interdição parcial no quilômetro 183, próximo à comunidade de Barretos. Os policiais orientavam os motoristas no local, com o trânsito operando no sistema "pare e siga".