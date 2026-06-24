Homem morre em acidente envolvendo dois carros e caminhão na RS-324, em Marau 

Acidente aconteceu por volta das 5h20min. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (24) na RS-324, em Marau, no norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Marau, a colisão envolveu dois automóveis e um caminhão no km 219 da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 5h20min.

Além do homem, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR), em Marau. Uma quarta pessoa envolvida no acidente não sofreu ferimentos.