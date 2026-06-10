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Homem morre atropelado na RS-162, no noroeste do RS; motorista fugiu do local

Acidente aconteceu na noite de terça-feira (9); vítima de 43 anos não resistiu aos ferimentos

Alessandra Hoppen

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