Homem morre atropelado na RS-162, no noroeste do RS; motorista fugiu do local

Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado na noite de terça-feira (9) na RS-162, em Senador Salgado Filho, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 14 da rodovia.

A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, era moradora de Senador Salgado Filho e morreu no local.

O motorista do veículo envolvido no atropelamento fugiu após o acidente e, até a manhã desta quarta-feira (10), não havia sido identificado.