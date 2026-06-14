Homem morre após colidir contra uma carreta estacionada em Santa Rosa

Identidade da vítima ainda não foi divulgada. Corpo de Bombeiros / Reprodução

Um motociclista de 66 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (14), no bairro Glória, em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A colisão aconteceu por volta das 8h na rua Acesso Henrique Gassen. A vítima foi identificada como Wladislau Szalanski.

De acordo com informações da Brigada Militar, o idoso conduzia uma motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, quando colidiu contra uma carreta que estava acoplada a um caminhão estacionado na via.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.