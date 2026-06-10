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Homem fica gravemente ferido após colidir com dois carros e portões de casas na Vila Operária em Passo Fundo

Acidente na madrugada desta quarta-feira (10). A Brigada Militar observou indícios de possível ingestão de bebida alcoólica 

Felipe Matiasso*

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