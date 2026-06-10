Homem fica gravemente ferido após colidir com dois carros e portões de casas na Vila Operária em Passo Fundo

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na madrugada desta quarta-feira (10) na Vila Operária em Passo Fundo, no norte do Estado.

Segundo a Brigada Militar, o veículo que ele conduzia colidiu contra dois carros estacionados e, na sequência, atingiu os portões de residências próximas.

O condutor foi encontrado inconsciente e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado atual dele não foi divulgado.

De acordo com a Brigada Militar, foram observados indícios de possível ingestão de bebida alcoólica. No entanto, devido ao estado clínico do motorista, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Ainda conforme a corporação, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No interior do veículo foram localizadas bebidas alcoólicas, que foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O automóvel envolvido no acidente foi removido para um depósito credenciado. A ocorrência foi registrada e será apurada pelas autoridades competentes.