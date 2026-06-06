Homem fica ferido em acidente entre caminhão e retroescavadeira na BR-285, no norte do Estado

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente entre um caminhão e uma retroescavadeira na BR-285, em Água Santa, no norte do Estado. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (5), no quilometro km 249 da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e a máquina retroescavadeira trafegavam no mesmo sentido quando colidiram na lateral.

O ocupante da máquina foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O estado dele é considerado grave.