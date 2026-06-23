Ex-vereador de Carazinho está entre as vítimas de acidente na RS-324, em Ronda Alta

Foram identificadas como Régis Moreno Nogueira Santos, 71 anos e João Vitor Stanhaus, 25 anos, as vítimas fatais do acidente registrado na manhã de segunda-feira (22) na RS-324, em Ronda Alta, no norte do Estado.
O acidente aconteceu por volta das 13h no km 206 da rodovia e envolveu um carro, conduzido por Régis, e uma van, onde estavam João e o outro ocupante.
Régis atuou como vereador de Carazinho pelo Partido dos Trabalhadores (PT) entre 2001 e 2004. Já João era natural de Cascavel, no Paraná. O outro ocupante da van recebeu atendimento no Hospital de Ronda Alta e foi transferido para Passo Fundo.
Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atuaram no atendimento da ocorrência.
As circunstâncias da colisão são apuradas pela Polícia Civil.