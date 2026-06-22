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"Era a vida dela": prima relembra rotina e planos de mãe e filhas mortas em acidente na BR-285

Família se deslocava para Carazinho quando colidiu frontalmente contra uma carreta

Alessandra Hoppen

Repórter

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