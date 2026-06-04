Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Duas pessoas morrem em acidente entre moto e caminhonete na BR-285, em Vitória das Missões

Ocorrência foi registrada no final da tarde de quarta-feira (3), próximo à ponte do Urubucaru

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