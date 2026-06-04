Duas pessoas morrem em acidente entre moto e caminhonete na BR-285, em Vitória das Missões

Acidente envolveu uma motocicleta com placas de São Luiz Gonzaga e uma caminhonete de Santo Ângelo. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-285 em Vitória das Missões, no noroeste do Estado, no fim da tarde de quarta-feira (3).

O caso aconteceu no quilômetro 526 da rodovia, próximo à ponte do Urubucaru.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG com placas de São Luiz Gonzaga e uma caminhonete Toyota Hilux de Santo Ângelo.

As vítimas foram o motorista da motocicleta, um jovem de 22 anos, e a passageira, cuja idade não foi divulgada.