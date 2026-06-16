Duas pessoas morrem em acidente entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285, em Água Santa

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (16) na BR-285, no acesso ao município de Água Santa, no norte do Estado.
A colisão frontal ocorreu por volta das 8h30min, no km 246 da rodovia, e envolveu um Ford Ka e uma caminhonete do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são um homem de 60 anos e uma mulher de 59, que estavam no carro. As identidades não foram divulgadas.
De acordo com as informações, na viatura estava apenas o condutor, que não se feriu.
O trânsito no local foi liberado após o atendimento da ocorrência.