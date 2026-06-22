Dois homens morrem em acidente na ERS-324, em Ronda Alta

Vítimas fatais tinham 71 e 25 anos de idade. Comando de Polícia Rodoviária de Nonoai / Reprodução

Dois homens morreram em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (22) na ERS-324, em Ronda Alta, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários, caminhonetes Peugeot Boxer e VW Saveiro colidiram por volta das 13h no trecho entre o município e Pontão.

De acordo com as informações, a via estava com pouca visibilidade por conta da intensa neblina, o que pode ter causado a ocorrência.

O motorista da Saveiro, de 71 anos, morreu no local antes da chegada dos socorristas.

Os dois tripulantes do furgão chegaram a ser encaminhados para o hospital. O passageiro do veículo, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na casa de saúde.

A ocorrência foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Voluntários de Ronda Alta e pelo Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar de Nonoai.