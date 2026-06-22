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Dois homens morrem em acidente na ERS-324, em Ronda Alta

Colisão aconteceu no km 116 nesta segunda-feira (22). Neblina causou baixa visibilidade no trecho

Heloisa Gamero

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Luiz Otávio Calderan

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