Colisão frontal entre caminhões mata dois motoristas na RS-344, em Giruá

Vítimas ainda não foram identificadas. Pamela Gutkoski / Grupo Sepé

Dois motoristas morreram em uma colisão frontal envolvendo dois caminhões na manhã desta segunda-feira (15) na ERS-344 em Giruá, no noroeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo, os veículos colidiram frontalmente. Até o momento não foi divulgado a identidade das vítimas, que morreram no local.

Nas imagens, é possível visualizar a carga de um dos caminhões na via, que está interrompida nos dois sentidos.