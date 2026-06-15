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Colisão frontal entre caminhões mata dois motoristas na RS-344, em Giruá

A colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (15); via está bloqueada nos dois sentidos

Caroline Batista

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Heloisa Gamero

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