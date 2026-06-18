Trânsito

Norte do RS
Notícia

Colisão entre ônibus e van escolares deixa ao menos sete crianças feridas em Passo Fundo

Vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas e Hospital São Vicente de Paulo. Ao menos uma criança está em estado grave

Luiz Otávio Calderan

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Amanda de Andrade

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