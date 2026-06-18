Colisão entre ônibus e van escolares deixa ao menos sete crianças feridas em Passo Fundo

Uma colisão entre um ônibus e uma van, ambos de transporte escolar, deixou pelo menos sete crianças feridas no início da tarde desta quinta-feira (18), em Passo Fundo, no norte do Estado.
O acidente aconteceu por volta das 12h30min, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tiradentes, no centro. De acordo com o Samu, uma das crianças, de nove anos, sofreu ferimentos graves.
Equipes de resgate encaminharam três vítimas ao Hospital de Clínicas (HC) e outras quatro ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Todas as crianças feridas estavam na Kombi escolar.
O motorista do ônibus não sofreu ferimentos e estava sozinho no momento da batida. O veículo não levava passageiros. Até o momento, o condutor da van não foi localizado.
Ambos os veículos têm placas de Passo Fundo. O trecho no sentido Petrópolis-Centro chegou a ser interrompido, mas já foi liberado.