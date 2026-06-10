Ciclista é atropelado no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo

Um ciclista foi atropelado na tarde desta quarta-feira (10) no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, no norte do Estado. De acordo com a Brigada Militar, o atropelamento aconteceu por volta das 14h na Rua Dr. Gelson Ribeiro.
A vítima foi identificada como Ressoli Portela. Ele foi socorrido pelo Samu e transferido para o Hospital de Clínicas (HC) em estado estável.
Ressoli atravessava a via quando foi atingido por uma VW/Saveiro branca. A região é conhecida pelo grande fluxo de veículos, incluindo caminhões, pertencentes a empresas ao redor.
Apesar disso, local não possui ciclovia, ciclofaixa e calçada para pedestres.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa e deve ser encaminhada à Polícia Civil.