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Ciclista é atropelado e morre em Passo Fundo

Polícia investiga circunstâncias do acidente; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo para álcool

Guilherme Canal

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Amanda de Andrade

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