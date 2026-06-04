Ciclista é atropelado e morre em Passo Fundo

Acidente aconteceu no fim da tarde. Guilherme Canal / Agência RBS

Um ciclista morreu ao ser atropelado no fim da tarde desta quinta-feira (4), na Avenida Brasil Oeste, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que o homem trafegava pela ciclovia quando teria se desequilibrado após colidir com um pedestre. Com a perda de controle da bicicleta, ele invadiu a pista destinada aos carros e foi atingido por um automóvel. A vítima ficou presa sob o veículo e morreu no local.

As circunstâncias do acidente serão verificadas por investigação policial.

Vítima ficou presa sob o veículo e morreu no local. Guilherme Canal / Grupo RBS