Carreta carregada com fumo tomba no trevo de acesso a Passo Fundo, na BR-285

Transbordo deverá ser feito pela empresa dona do veículo. João Maurício/Grupo RBS

Um caminhão carregado de fumo tombou na tarde deste domingo (21) no trevo de acesso entre a BR-285 e a RS-153 em Passo Fundo, no norte do Estado. A rodovia está parcialmente bloqueada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Erechim a Passo Fundo quando o acidente aconteceu. O motorista de 59 anos, natural do Paraná, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

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A carreta ficou sobre uma das pistas, mas o trânsito flui no trecho. Isso porque a via conta com três faixas de rolamento, o que permite a passagem dos demais veículos.