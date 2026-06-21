Trânsito

Norte do RS
Notícia

Carreta carregada com fumo tomba no trevo de acesso a Passo Fundo, na BR-285

Motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há previsão de retirada do veículo do trecho, onde o trânsito flui parcialmente

Guilherme Canal

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