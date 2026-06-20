Acidente entre dois carros provoca a morte de dois homens na BR-386, em Iraí

Condutores dos veículos morreram no local. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Dois homens morreram em um acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (20) na BR-386, em Iraí, no norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu no km 8 da rodovia e envolveu uma Ford EcoSport, com placas de Iraí, e um Fiat Palio Weekend, emplacado em São Pedro do Sul.

O condutor da EcoSport, de 38 anos, natural de Planalto, e o motorista do Palio Weekend, de 55 anos, morador de Santa Maria, morreram ainda no local.

As passageiras dos dois veículos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico no Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen. O estado de saúde delas não foi informado.