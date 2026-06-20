Trânsito

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Notícia

Acidente entre dois carros provoca a morte de dois homens na BR-386, em Iraí

Ford EcoSport, com placas de Iraí, e um Fiat Palio Weekend, emplacado em São Pedro do Sul, colidiram frontalmente

Alessandra Hoppen

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