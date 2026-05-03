Vítimas de acidente com veículo de trilha no norte do RS são identificadas

Duas vítimas morreram no local; outros dois ocupantes do veículo sofreram escoriações. Corpo de Bombeiros / Reprodução

Os dois homens que morreram em um acidente com veículo de trilha na tarde de sábado (2), na localidade de Coxilha Seca, entre Erechim e Três Arroios, foram identificados como João Paulo Vissotto, de 43 anos, e Daniel Cavalli, 41.

Eles estavam a bordo de um veículo Troller que capotou no percurso da trilha, em uma estrada no interior. Ambos morreram no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam com um grupo de amigos. Os outros dois ocupantes do veículo sofreram escoriações e foram encaminhados ao Hospital de Caridade, em Erechim.

Os corpos de João Paulo e Daniel estão sendo velados em Erechim neste domingo (3). O sepultamento está previsto para as 17h30min.