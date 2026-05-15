Trânsito

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Notícia

Veja o que muda no trânsito das vilas Popular e Rodrigues a partir de segunda, em Passo Fundo

Alterações incluem mudança de sentido nas ruas, inversão de preferenciais e instalação de lombada para melhorar o tráfego

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS