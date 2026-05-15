Veja o que muda no trânsito das vilas Popular e Rodrigues a partir de segunda, em Passo Fundo

Motoristas que circulam pelas vilas Popular e Rodrigues, em Passo Fundo, devem ficar atentos às alterações no trânsito que passam a valer a partir desta segunda-feira (18).
Entre as mudanças, estão sentidos de ruas, inversão de preferenciais, instalação de lombada e retirada de vagas de estacionamento.
A definição ocorre após estudo técnico da prefeitura para melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária. Durante as últimas semanas, equipes realizaram reforço na sinalização e pintura das vias. Veja o que muda:
Ruas que passarão a ter sentido único
- Rua Independência: trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Coronel Camisão deixará de ter mão dupla.
- Rua Antônio Araújo: terá inversão de sentido no trecho entre General Prestes Guimarães e Saldanha Marinho. Já o trecho entre Independência e General Prestes Guimarães deixará de ter mão dupla e passará a ter sentido único.
- Rua Saldanha Marinho: trecho entre Francisco Alves e Antônio Araújo terá sentido invertido.
- Rua Francisco Alves: trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua José Bonifácio passará a ter sentido único.
- Rua General Prestes Guimarães: trecho entre Independência e José Bonifácio passará a operar em sentido único.
- Avenida Sete de Setembro: trecho entre as ruas João de Césaro e Carlos Gomes deixará de ter mão dupla e passará a ter sentido único.
Rua que voltará a ter mão dupla
- Rua Coronel Camisão: passará a ter sentido duplo entre as ruas Independência e Moron.
Mudanças nas preferenciais
- No cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Francisco Alves, a preferência deixará de ser da avenida e passará para a Rua Francisco Alves.
- No cruzamento das ruas Rio Branco e Francisco Alves, a preferência deixará de ser da Rua Rio Branco e passará para a Rua Francisco Alves.
Outras alterações previstas
- Será instalada uma lombada na Rua General Prestes Guimarães, próximo ao cruzamento com a Avenida Sete de Setembro.
- Cruzamentos das ruas Independência, Francisco Alves e Antônio Araújo terão áreas de refúgio para pedestres.
- Na Rua Moron, será removido o estacionamento do lado esquerdo entre a Coronel Camisão e a Saldanha Marinho para criação de duas faixas de circulação.