Veja o que muda no trânsito das vilas Popular e Rodrigues a partir de segunda, em Passo Fundo

Definição ocorre após estudo técnico da prefeitura. Michel Sanderi / PMPF

Motoristas que circulam pelas vilas Popular e Rodrigues, em Passo Fundo, devem ficar atentos às alterações no trânsito que passam a valer a partir desta segunda-feira (18).

Entre as mudanças, estão sentidos de ruas, inversão de preferenciais, instalação de lombada e retirada de vagas de estacionamento.

A definição ocorre após estudo técnico da prefeitura para melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária. Durante as últimas semanas, equipes realizaram reforço na sinalização e pintura das vias. Veja o que muda:

Ruas que passarão a ter sentido único

Rua Independência: trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Coronel Camisão deixará de ter mão dupla.

trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Coronel Camisão deixará de ter mão dupla. Rua Antônio Araújo: terá inversão de sentido no trecho entre General Prestes Guimarães e Saldanha Marinho. Já o trecho entre Independência e General Prestes Guimarães deixará de ter mão dupla e passará a ter sentido único.

terá inversão de sentido no trecho entre General Prestes Guimarães e Saldanha Marinho. Já o trecho entre Independência e General Prestes Guimarães deixará de ter mão dupla e passará a ter sentido único. Rua Saldanha Marinho: trecho entre Francisco Alves e Antônio Araújo terá sentido invertido.

trecho entre Francisco Alves e Antônio Araújo terá sentido invertido. Rua Francisco Alves: trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua José Bonifácio passará a ter sentido único.

trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua José Bonifácio passará a ter sentido único. Rua General Prestes Guimarães: trecho entre Independência e José Bonifácio passará a operar em sentido único.

trecho entre Independência e José Bonifácio passará a operar em sentido único. Avenida Sete de Setembro: trecho entre as ruas João de Césaro e Carlos Gomes deixará de ter mão dupla e passará a ter sentido único.

Definição ocorre após estudo técnico da prefeitura para melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária. Prefeitura de Passo Fundo / Divulgação

Rua que voltará a ter mão dupla

Rua Coronel Camisão: passará a ter sentido duplo entre as ruas Independência e Moron.

Mudanças nas preferenciais

No cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Francisco Alves , a preferência deixará de ser da avenida e passará para a Rua Francisco Alves.

, a preferência deixará de ser da avenida e passará para a Rua Francisco Alves. No cruzamento das ruas Rio Branco e Francisco Alves, a preferência deixará de ser da Rua Rio Branco e passará para a Rua Francisco Alves.

Outras alterações previstas