Vazamento de combustível de caminhão tombado causa bloqueio total da BR-386, em Soledade

Caminhão tombou no canteiro central da BR-386, no norte do RS. PRF / Divulgação

A BR-386 registrou bloqueio total no trecho entre Soledade e Tio Hugo, no norte do Estado. Por volta das 20h de domingo (24), um caminhão-trator e semirreboque tombou no km 237 da rodovia e combustível vazou sobre a pista. O trecho teve o trânsito liberado nos dois sentidos na manhã desta segunda-feira (25).

O Corpo de Bombeiros foi acionado porque havia risco de explosão na área atingida pelo combustível. Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) compareceram ao local do acidente para avaliar possíveis danos ambientais.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava no sentido Interior-Capital e tombou no canteiro central. O motorista de 59 anos não se feriu.

Em razão do vazamento de combustível, o trânsito foi inicialmente orientando no sistema pare e siga no trecho. Por volta das 2h30min desta segunda-feira, a rodovia foi totalmente bloqueada entre o km 236 e o 241 para o transbordo da carga, que foi concluído por volta das 6h20min.

A expectativa é de que o trânsito volte a ser totalmente bloqueado posteriormente para o destombamento da carreta, mas ainda não há previsão para isso acontecer.

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