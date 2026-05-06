Vai à Serra? Veja mapa das melhores rotas de Passo Fundo rumo a Gramado ou Bento Gonçalves

Recomendação é viajar durante o dia por conta da melhor visibilidade em rodovias em obras. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Serra Gaúcha é um dos principais destinos para quem quer curtir os dias frios do Rio Grande do Sul. Saindo de Passo Fundo, no norte do Estado, alguns trechos até Gramado e Bento Gonçalves ainda enfrentam obras, com bloqueios e sistema de pare e siga.

Com a ajuda das autoridades de trânsito, GZH elencou quatro opções diferentes de rotas até a região das Hortênsias e o Vale dos Vinhedos. Confira cada uma, as distâncias e duração das viagens no mapa abaixo.

Conforme o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Eduardo Dalla Corte Tofoli, algumas rotas apresentam bloqueio em decorrência de obras:

— Tanto para Gramado quanto a Bento Gonçalves, as rotas mais longas evitam a BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, onde a passagem de veículos ocorre somente durante o dia, e em sistema de comboio.

Porém, as rotas que passam pela BR-386, entre Tio Hugo e Estrela, enfrentam obras de duplicação, o que pode acarretar pontos com trânsito em pare e siga no trecho.

Já quem vai a Gramado, em ambas as rotas, há um ponto com trânsito com pare e siga (semáforo) na BR-116, entre Vila Cristina e Nova Petrópolis.

Conheça os trajetos

Passo Fundo a Gramado

Rota 1:

Quem sai de Passo Fundo pode pegar a RS-324 em direção a Marau, e seguir até Nova Prata.

De lá, pegue a BR-470 até Garibaldi, na sequência a BR-470 e RS-446 até Bom Princípio.

Em Bom Princípio, siga pela RS-452 a Vila Cristina (Caxias do Sul), seguindo pela BR-116 até Nova Petrópolis. Por fim, acesse a RS-235 de Nova Petrópolis até Gramado.

Rota 2:

Quem sai de Passo Fundo pode pegar a RS-153 até Tio Hugo, e acessar a BR-386 até Estrela.

De lá, acessar a RS-453 até Garibaldi, e seguir pela BR-470 e RS-446 até Bom Princípio.

Em Bom Princípio, siga pela RS-452 a Vila Cristina (Caxias do Sul), seguindo pela BR-116 até Nova Petrópolis. Por fim, acesse a RS-235 de Nova Petrópolis até Gramado.

Passo Fundo a Bento Gonçalves

Rota 1:

Quem sai de Passo Fundo pode pegar a RS-324 em direção a Marau, e seguir até Nova Prata.

De lá, siga pela BR-470 passando por Veranópolis, até chegar em Bento Gonçalves.

Rota 2:

Quem sai de Passo Fundo pode pegar a RS-153 até Tio Hugo, e acessar a BR-386 até Estrela.

De lá, siga pela RS-453 até Garibaldi, acessando a BR-470 até Bento Gonçalves.

Orientações para uma viagem segura

Entre as dicas, Tofoli sugere viajar de dia, uma vez que as rodovias ainda apresentam problemas mesmo dois anos depois da enchente, em maio de 2024.

— Nossa recomendação é evitar a noite, especialmente devido à proibição do tráfego noturno na BR-470 entre Veranópolis e Bento Gonçalves. As rodovias da Serra ainda estão em processo de recuperação, e o dia oferece melhores condições de visibilidade a eventuais irregularidades e obstáculos nas rodovias — ressalta.

Outra recomendação para viagens em dias frios é o cuidado com a neblina, sendo indispensável o uso do farol aceso (obrigatório nas rodovias, mesmo durante o dia) e evitar ultrapassagens, por conta da falta de visibilidade.