Vai à Serra? Veja mapa das melhores rotas de Passo Fundo rumo a Gramado ou Bento Gonçalves

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Trechos das rodovias apresentam obras, bloqueios e sistema de pare e siga. Veja as recomendações das autoridades do trânsito

Eduarda Costa

Repórter

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