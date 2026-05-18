Trânsito

Imprudência
Notícia

Sete pessoas morrem vítimas de acidentes no fim de semana na metade norte do RS

Acidentes ocorreram em Trindade do Sul, Cerro Grande, Roque Gonzales, Palmeira das Missões, Cândido Godoi, Cruz Alta e Ibirapuitã

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