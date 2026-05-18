Sete pessoas morrem vítimas de acidentes no fim de semana na metade norte do RS

Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Pelo menos sete pessoas morreram em acidentes registrados em estradas das regiões Norte e Noroeste do RS entre sábado (16) e domingo (17). Em todo o Estado, foram 13 mortes por acidentes.

A ocorrência mais recente foi na noite de domingo, em Roque Gonzales. Por volta das 20h, um homem de 31 anos morreu em acidente no km 693 da BR-392. A vítima conduzia um Versailles que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma S10.

Duas pessoas que estavam na S10 ficaram gravemente ferida: o condutor de 40 anos e uma mulher de 29, que estava no banco do carona. Ambos foram conduzidos para atendimento médico no hospital.

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O Versailles seguia em direção a Porto Xavier, mas invadiu o sentido contrário na altura do acesso à Esquina Laranjeira, onde bateu frontalmente com a S10, que trafegava em direção a Roque Gonzales.

Trindade do Sul

Um idoso de 83 anos morreu atropelado na RS-324, em Trindade do Sul, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 19h20min de domingo, no km 71 da rodovia.

Segundo relatos de testemunhas à PRF, a vítima foi atingida por um veículo de carga não identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro. A identidade do idoso não foi divulgada.

Cerro Grande

No Uno estavam um jovem de 16 anos, que conduzia o carro, três passageiras de 14 anos e uma de 15. Portal GV / Divulgação

Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente na RS-325, em Cerro Grande, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Bianca Biasuz Silvestre. O acidente foi por volta das 16h de domingo, no km 10 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão foi entre um Ônix, onde estava apenas o condutor, e um Uno, onde haviam cinco adolescentes entre 14 e 16 anos. Os cinco menores de idade foram encaminhados para a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito.

Segundo o hospital, uma adolescente de 15 anos não resistiu e morreu durante atendimento. Outros três foram liberados e um foi transferido em estado grave.

Cândido Godoi

Homem de 43 aos conduzia moto no km 44 da RS-307. CBM / Divulgação

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (17) na RS-307, em Candido Godói, no Noroeste. O caso foi por volta das 5h30min no km 44 da rodovia, na linha 13 de Maio.

Segundo informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, a colisão foi frontal e envolveu um Voyage com placas de Santa Rosa e uma motocicleta Honda Titan, também emplacada no município.

Conforme a apuração inicial, a motocicleta, conduzida pela vítima, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o automóvel, que seguia no sentido Cândido Godói–Santa Rosa. O condutor da moto morreu no local. A identidade do homem não foi divulgada.

A motorista do Voyage, de 37 anos, não ficou ferida. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. As causas do acidente serão investigadas.

Cruz Alta

Moto ficou destruída após acidente com uma morte em Cruz Alta. Fabio Marangon / Arquivo Pessoal

Por volta das 14h20min de sábado, o motociclista André Saccol, 47 anos, morreu em um acidente na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A colisão aconteceu, no km 205 da rodovia, em frente a um posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta seguia no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando bateu na traseira de um caminhão que acessava a pista ao sair do posto.

Ibirapuitã

Acidente envolveu uma Fiat Fiorino e uma Honda NXR Brospor. Brigada Militar / Divulgação

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito registrado no fim da manhã de sábado (16) em Ibirapuitã, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Delci Damo Perin, de 54 anos.

O acidente envolveu uma Fiat Fiorino e uma Honda NXR Brospor volta das 11h30min. Segundo a Brigada Militar, a Fiorino, conduzida por uma mulher que estava sozinha no veículo, teria acessado uma rua lateral quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

Delci foi socorrido e encaminhado inicialmente ao Hospital Frei Clemente, em Soledade. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido posteriormente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, mas não resistiu e morreu neste domingo (17).

Palmeira das Missões

Acidente aconteceu por volta das 6h de sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Em Palmeira das Missões, no norte, um homem de 59 anos morreu em uma colisão entre dois veículos durante a manhã de sábado (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia um Renault Sandero, que bateu de frente em um furgão Fiat Fiorino.