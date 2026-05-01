Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na RS-480 em Barão de Cotegipe

Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe / Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas em uma saída de pista na RS-480 em Barão de Cotegipe, no norte do Estado, na noite de quinta-feira (30). O acidente foi no km 61 da rodovia, próximo a entrada para a Área Industrial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava em direção a São Valentim quando, por motivos desconhecidos, saiu da pista e capotou várias vezes. O carro parou a 10 metros da faixa.

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No carro, havia três homens e uma mulher. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim, para avaliação médica.