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Notícia

Passo Fundo registrou um acidente com motociclista a cada dois dias no perímetro urbano

Levantamento é referente a período entre 2023 e 2025. No total, Guarda de Trânsito atendeu 538 ocorrências com motocicletas

Alessandra Hoppen

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