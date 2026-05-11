Passo Fundo registrou um acidente com motociclista a cada dois dias no perímetro urbano

Situação repercute entre profissionais que dependem da motocicleta para trabalhar. Matheus Moraes / Agência RBS

Nos últimos três anos, Passo Fundo registrou uma média de um acidente a cada dois dias envolvendo motociclistas no perímetro urbano, mostram dados da Secretaria de Segurança Pública e Transporte. Entre 2023 e 2025, foram 538 acidentes com motocicletas.

A situação repercute especialmente entre profissionais que dependem da motocicleta para trabalhar, como motoboys. A estatística também aponta uma concentração maior de ocorrências entre os meses de junho e setembro, período que historicamente apresenta aumento nos índices.

A percepção de insegurança é frequente por quem já passou por acidentes. Gabriel Worm, 18 anos, foi um dos jovens que se envolveu em uma colisão recente na região central da cidade.

— Eu e minha mãe seguíamos pela Rua General Osório quando o carro atravessou na nossa frente e não deu tempo de desviar. O acidente foi há uns dois meses e eu ainda não voltei a sentir o joelho — relata.

O jovem conta que precisou ficar cerca de 15 dias afastado do trabalho. Mesmo após o acidente, ele nota que situações de risco continuam frequentes na zona urbana.

— Já aconteceu muitas vezes de um carro atravessar na minha frente sem dar sinal. A gente buzina, mas às vezes não adianta — diz.

Motoboys relatam abandono

Ruan afirma que a categoria se sente desamparada diante da frequência dos acidentes. Ruan Vinicius dos Santos da Silva / Arquivo pessoal

Segundo o coordenador administrativo e de planejamento da secretaria de Segurança, Noé Ferrari Pinto, a imprudência é o principal fator por trás dos acidentes:

— A imprudência, o desrespeito às regras de trânsito, o uso de celular e, principalmente, a condução de motocicletas sem habilitação específica estão entre os principais problemas.

Segundo ele, motociclistas são um dos grupos mais vulneráveis no trânsito, junto com os pedestres. Para tentar reduzir os números, a secretaria diz ter intensificado a fiscalização.

Entre os motoboys, a preocupação é ainda maior. O profissional Ruan Vinicius dos Santos da Silva afirma que a categoria se sente desamparada diante da frequência dos acidentes e da conduta de alguns motoristas. Segundo ele, a evasão após acidentes agrava o risco de morte, já que o atendimento imediato pode ser decisivo:

— Praticamente toda semana acontece acidente com motoboy. E o que mais preocupa é que muitos motoristas fogem do local sem prestar socorro. O que define se o motociclista vai sobreviver são os primeiros socorros.

Ruan também aponta o uso de celular ao volante como um dos principais problemas no trânsito:

— O motorista perde atenção e acaba fechando a moto. Isso acontece o tempo todo.

Casos recentes

Após a colisão, o condutor do automóvel deixou o local sem prestar socorro. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Um dos casos recentes ocorreu na última terça-feira (5), na RS-135, conhecida como perimetral em Passo Fundo. Um motociclista de 18 anos ficou ferido após uma colisão lateral no km 1 da rodovia.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro tenta atravessar a rodovia e invade a preferencial do motociclista. Após a colisão, o condutor do automóvel deixou o local sem prestar socorro e abandonou o veículo. Ele foi localizado posteriormente.