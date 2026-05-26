Novo tombamento de caminhão com combustível é registrado na BR-386, em Soledade

Acidente é o segundo com carga perigosa em 48 horas no município. PRF / Divulgação

Um caminhão carregado com combustível tombou na noite desta terça-feira (26) na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. No domingo (24), outro veículo com carga perigosa já havia se envolvido em um acidente no mesmo trecho da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o segundo tombamento aconteceu por volta das 18h, a cerca de um quilômetro de distância do primeiro acidente.

A carreta transportava 50 mil litros de álcool no sentido Tio Hugo quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Soledade, houve vazamento de combustível após o acidente. Não há previsão para a retirada desta segunda carreta do local.

Segundo acidente no trecho

Outro caminhão carregado com combustível tombou na BR-386, em Soledade, durante o último domingo (24). Por volta das 20h, o veículo tombou no km 237 da rodovia e a carga vazou sobre a pista, sendo necessário o bloqueio total da via. O trecho foi liberado na segunda-feira (25).

O Corpo de Bombeiros foi acionado porque havia risco de explosão na área atingida pelo combustível. Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) compareceram ao local do acidente para avaliar possíveis danos ambientais.