Trânsito

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Notícia

Novo tombamento de caminhão com combustível é registrado na BR-386, em Soledade

Ocorrência mobilizou equipes nesta terça-feira em trecho próximo ao local onde outro veículo com carga inflamável tombou e bloqueou a via no domingo

Heloisa Gamero

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