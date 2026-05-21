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Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR-285 em Passo Fundo

Colisão frontal envolveu um carro e uma camionete no km 309 da rodovia, por volta das 8h45min

Alessandra Hoppen

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Felipe Matiasso*

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