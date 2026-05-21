Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR-285 em Passo Fundo

Vítima fatal era passageira do automóvel e estava no banco traseiro. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta-feira (21) na BR-285, em Passo Fundo. A colisão frontal envolveu um carro e uma caminhonete no km 309 da rodovia, por volta das 8h45min.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na caminhonete estava apenas o motorista. Já no carro, viajavam três pessoas. A vítima fatal era passageira do automóvel e estava no banco traseiro.

Ela chegou a ser socorrida, mas entrou em parada cardíaca dentro da ambulância durante o deslocamento ao hospital e morreu após dar entrada para atendimento médico. A identidade dela não foi divulgada.

As outras três vítimas foram encaminhadas para atendimento no hospital com ferimentos. O estado de saúde delas não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas.