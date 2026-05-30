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Motorista sem habilitação morre após bater caminhonete contra pedras na BR-392, em Porto Xavier

Acidente ocorreu por volta de 1h no trecho conhecido como Curva das Pedras. Vítima tinha 31 anos

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