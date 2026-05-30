Motorista sem habilitação morre após bater caminhonete contra pedras na BR-392, em Porto Xavier

Motorista teria perdido o controle do veículo. PRF / Divulgação

O motorista de uma caminhonete morreu na madrugada deste sábado (30) na BR-392, em Porto Xavier, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta de 1h, no km 709, trecho conhecido como Curva das Pedras.

O homem, natural de São Paulo das Missões, dirigia uma caminhonete S10 no sentido Porto Xavier a Roque Gonzales quando saiu da pista e bateu contra pedras.