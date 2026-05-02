Motorista perde controle e derruba letreiro de Espumoso

Um motorista derrubou o letreiro da entrada de Espumoso após perder o controle do veículo na madrugada deste sábado (2). O acidente aconteceu na rodovia que liga o município a Soledade, durante um período de chuva forte.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Espumoso, o condutor registrou um boletim de ocorrência. Ele relatou que o carro aquaplanou devido à forte chuva, o que fez o condutor perder o controle do veículo e sair da pista, atingindo a estrutura.
Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. O motorista se identificou e procurou a administração municipal para protocolar o ressarcimento dos danos, que acontecerá na segunda-feira (4).
A prefeitura já realizou a limpeza do local e calculará os custos da reforma na abertura do expediente da semana que vem.