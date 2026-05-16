Motociclista morre em acidente na BR-158, em Cruz Alta

Moto do homem que morreu no acidente ficou destruída. Fabio Marangon / Arquivo Pessoal

O motociclista André Saccol, de 47 anos, morreu em um acidente na tarde deste sábado (16) na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. A colisão aconteceu por volta das 14h20, no quilômetro 205 da rodovia, em frente a um posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta seguia no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando bateu na traseira de um caminhão que acessava a pista ao sair do posto.

Saccol, que é natural de Santa Maria, morreu no local. O motorista do caminhão, de 74 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. O condutor permaneceu no local e prestou socorro após o acidente.

O trânsito é desviado por dentro do posto de combustíveis. Equipes aguardavam a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Santo Ângelo.

Terceiro acidente com morte neste sábado

Pelo menos três acidentes com morte foram registrados nas estradas do Rio Grande do Sul neste sábado (16). Nesta manhã, em Palmeira das Missões, no norte do RS, um homem de 59 anos morreu em uma colisão entre dois veículos.