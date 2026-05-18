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Motociclista morre após colisão frontal com carro em Ibirapuitã

Motociclista de 54 anos não resistiu aos ferimentos após colisão frontal envolvendo uma Fiorino e uma Honda NXR Bros

Alessandra Hoppen

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