Motociclista morre após colisão frontal com carro em Ibirapuitã

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito registrado no fim da manhã de sábado (16) em Ibirapuitã, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Delci Damo Perin, de 54 anos.

A colisão aconteceu por volta das 11h30min, na Rua Cristiano Dastch, no bairro Gramado. O acidente envolveu uma Fiat Fiorino e uma Honda NXR Bros.

Segundo informações da Brigada Militar, a Fiorino, conduzida por uma mulher que estava sozinha no veículo, teria acessado uma rua lateral quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

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Delci foi socorrido e encaminhado inicialmente ao Hospital Frei Clemente, em Soledade. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido posteriormente ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo, mas não resistiu e morreu neste domingo (17).