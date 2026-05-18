Motociclista morre após colidir com caminhão na RS-324, em Passo Fundo

Vítima foi identificada como Jonathan Barcarol, de 43 anos. Luiz Otávio Calderan / Grupo RBS

Um motociclista morreu no início da noite desta segunda-feira (18) após uma colisão com um caminhão na RS-324, em Passo Fundo. O acidente ocorreu no perímetro urbano da rodovia, no sentido ao município de Marau.

De acordo com a Brigada Militar, o motociclista trafegava pela Rua Ângelo Melegari, atrás de um veículo de carga, e não percebeu o caminhão ao acessar a RS-324, colidindo na lateral do veículo. O caminhão envolvido seguia de Erechim com destino a Casca.

A vítima foi identificada como Jonathan Barcarol, de 43 anos. Ele morreu no local.

Equipes aguardam a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos no local do acidente. O trânsito segue em meia pista e é orientado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Acidentes em 2025

A RS-324 foi a rodovia estadual com o maior número de acidentes na região de Passo Fundo em 2025. Ao todo, foram 209 ocorrências atendidas entre 1° de janeiro e 29 de dezembro, segundo dados referentes ao Pelotão Rodoviário de Passo Fundo, do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM).