Trânsito

Norte do RS
Notícia

Motociclista morre após colidir com caminhão na RS-324, em Passo Fundo

O acidente ocorreu no perímetro urbano da rodovia, no sentido ao município de Marau, no início da noite desta segunda-feira

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS