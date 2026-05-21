Motociclista morre ao colidir com carro na RS-344 em Santa Rosa

Tiago Ortiz, de 22 anos, morreu em um acidente nesta quinta-feira (21) na RS-344, em Santa Rosa, no noroeste do Estado.
A colisão lateral aconteceu por volta das 11h30min, no km 42 da rodovia, próximo ao trevo de acesso ao bairro Sulina.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima pilotava uma motocicleta BMW R1200 GS no sentido Santa Rosa-Tuparendi quando foi atingida por um Ford Corcel que tentava atravessar o trevo.
O jovem de 22 anos morreu no local antes de receber socorro médico. O condutor do carro, de 56 anos, sofreu ferimentos e equipes de resgate o encaminharam para o hospital da região.
O CRBM isolou a área e acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para realizar o levantamento técnico do acidente. Trecho já está livre de bloqueios.