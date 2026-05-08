Motociclista de 21 anos morre após colidir contra caminhonete em Carazinho

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de trânsito registrado nesta quinta-feira (8), em Carazinho, no norte do Estado. A colisão foi entre uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux, no cruzamento das ruas Caçapava e Rio Negro, no bairro Floresta.

Segundo informações da Brigada Militar, o motociclista teria colidido contra a Hilux e, com o impacto, acabou caindo. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), mas não resistiu aos ferimentos. Ele não teve a identidade divulgada.

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