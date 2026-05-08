Motociclista de 21 anos morre após colidir contra caminhonete em Carazinho

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de trânsito registrado nesta quinta-feira (8), em Carazinho, no norte do Estado. A colisão foi entre uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux, no cruzamento das ruas Caçapava e Rio Negro, no bairro Floresta.
Segundo informações da Brigada Militar, o motociclista teria colidido contra a Hilux e, com o impacto, acabou caindo. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), mas não resistiu aos ferimentos. Ele não teve a identidade divulgada.
A motorista da caminhonete permaneceu no local, prestou socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme a Brigada Militar, ela não apresentava sinais de embriaguez. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.