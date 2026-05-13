Trânsito

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Notícia

Matagal, má sinalização e problemas no asfalto: RS-324 tem situação precária entre Passo Fundo e Marau

A rodovia, com histórico de acidentes, também não tem acostamento e exige atenção redobrada dos motoristas

Guilherme Canal

Repórter

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