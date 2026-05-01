Mais de 30 motoristas têm CNH recolhida durante operação Balada Segura em Passo Fundo

Três veículos foram removidos ao depósito credenciado. Guarda Municipal de Trânsito / Divulgação

Mais de 30 motoristas tiveram a carteira de habilitação recolhida durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada na madrugada desta sexta-feira (1º) em Passo Fundo, no norte do Estado.

Ao todo, foram abordados 121 veículos e identificadas 154 pessoas. Entre aqueles que tiveram a CNH recolhida, 27 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro. Outros seis foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Além disso, três veículos foram removidos ao depósito credenciado. No total, foram lavrados 55 autos de infrações por diferentes irregularidades.