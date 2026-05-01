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Mais de 30 motoristas têm CNH recolhida durante operação Balada Segura em Passo Fundo

Entre os 154 abordados, 27 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e seis estavam alcoolizados

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS