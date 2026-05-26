Jovem de 21 anos morre em colisão frontal entre moto e carreta na BR-153, em Erechim

Um jovem de 21 anos morreu após uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma carreta na noite de segunda-feira (25) na BR-153, em Erechim, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 22h40min, próximo ao acesso ao bairro Industrial.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a carreta seguia no sentido Erechim–Getúlio Vargas quando houve o acidente. O condutor da motocicleta morreu no local. Ele foi identificado como Luis Carlos de Mouras Junior.
O motorista do veículo de carga não sofreu ferimentos. As causas do acidente devem ser investigadas.