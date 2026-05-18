Idoso de 83 anos morre atropelado em Trindade do Sul; motorista fugiu

Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (17) na RS-324, em Trindade do Sul, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 19h20min, no km 71 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima foi atingida por um veículo de carga, que não foi identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Conforme a guarnição, não foram encontradas marcas de frenagem nem peças ou destroços na pista. A vítima não teve a identidade divulgada.