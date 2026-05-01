Trânsito

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Notícia

Idosa morre após ser atropelada por minivan na Avenida Brasil em Passo Fundo

Acidente ocorreu em cruzamento do Bairro Boqueirão. Vítima foi identificada como Marilda Medina Barletto, 79 anos

Alessandra Hoppen

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