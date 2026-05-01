Idosa morre após ser atropelada por minivan na Avenida Brasil em Passo Fundo

Uma idosa de 79 morreu depois de ser atropelada na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo. O acidente foi registrado por volta das 18h desta quinta-feira (30), na esquina com a Rua Vinte de Setembro, no Bairro Boqueirão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Marilda Medina Barletto foi atingida por uma Fiat Doblò quando atravessava a via. A vítima chegou a cair no chão, mas estava consciente. Ela foi encaminhada para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu e morreu por volta das 22h.

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