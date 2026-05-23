Idosa morre após ser atropelada em Três de Maio

Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada na sexta-feira (22) em Três de Maio, no noroeste do Estado. Ela foi identificada como Santa Machado da Cunha.

O atropelamento aconteceu na BR-472, no km 144, por volta das 19h30min. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa morava nas proximidades e tentava atravessar a rodovia.

Ela foi atingida por um Fiat Argo, que se envolveu em uma colisão com um segundo veículo, um Fiat Strada.