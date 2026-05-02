Identificados os adolescentes que morreram em acidente na RS-323, em Jaboticaba

Foram identificados como Benhur Boton, 16 anos, e Luan Prado, 17 anos, os adolescentes mortos em um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (2) na RS-323, em Jaboticaba, no norte do Estado.
As identidades foram confirmadas pela prefeitura de Jaboticaba, que lamentou a morte dos adolescentes em nota publicada nas redes sociais.
De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRBM), o Fiat Siena teria saído da pista quando transitava no sentido Boa Vista das Missões-Jaboticaba, por volta das 2h.
O veículo capotou e bateu em uma árvore. Chovia forte no momento do acidente. As vítimas morreram no local.
Um terceiro jovem, de 16 anos, ficou ferido e foi socorrido a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. As causas do acidente serão investigadas.
Comoção
As mortes causaram comoção da comunidade. Em notas nas redes sociais, a prefeitura de Jaboticaba, a 17ª Região Tradicionalista e a escola onde as vítimas estudavam prestaram condolências aos familiares. Leia na íntegra:
"A Administração Municipal de Jaboticaba manifesta profundo pesar pelo falecimento dos adolescentes Benhur Boton e Luan Prado, vítimas de um trágico acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado, em Jaboticaba.
Nos solidarizamos com familiares, colegas e amigos neste momento de dor, desejando força e conforto a todos."
Despedida
Luan Prado foi velado neste sábado (2) na Capela Mortuária de Boa Vista das Missões, por volta de 13h.
A despedida de Benhur Botton ocorreu na comunidade Três Mártires, às 12h.
Os dois jovens serão sepultados no cemitério de Santo Antônio da Boa Vista das Missões.