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Identificados os adolescentes que morreram em acidente na RS-323, em Jaboticaba

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado. Além das vítimas, um terceiro adolescente ficou ferido

Heloisa Gamero

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