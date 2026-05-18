Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-392

Um homem de 31 anos morreu em um acidente na noite deste domingo (17) na BR-392, em Roque Gonzales, no noroeste do Estado. A colisão foi por volta das 20h, nas proximidades do acesso à localidade de Esquina Laranjeira.

O acidente envolveu um Ford Versailles, emplacado em Porto Xavier, e uma caminhonete Chevrolet S10, de Bossoroca.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Versailles seguia no sentido Roque Gonzales–Porto Xavier quando teria invadido a pista contrária e batido de frente na caminhonete, que trafegava no sentido oposto.

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O motorista do carro, natural de Porto Xavier, morreu no local. De acordo com a PRF, ele estava com o direito de dirigir suspenso. O nome dele não foi divulgado.

Na S10, o condutor, de 40 anos, natural de Cerro Largo, e a passageira, de 29 anos, de Porto Xavier, sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para atendimento médico. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.