Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-392

Vítima é motorista de Ford Versailles, seguia no sentido Roque Gonzales–Porto Xavier. Segundo PRF,  ele teria invadido a pista contrária 

Alessandra Hoppen

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