Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-386, em Santo Antônio do Planalto

Acidente foi no km 195 da rodovia e envolveu um Astra, com placas de Não-Me-Toque, e uma SW4, de Cachoeirinha

Alessandra Hoppen

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