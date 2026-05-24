Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-386, em Santo Antônio do Planalto

Colisão frontal foi no km 195 da rodovia. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 35 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (24) na BR-386, em Santo Antônio do Planalto, no norte do Estado.

A colisão frontal foi no km 195 da rodovia e envolveu um Astra, com placas de Não-Me-Toque, e uma caminhonete SW4, de Cachoeirinha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Astra, natural de Não-Me-Toque, morreu ainda no local. O nome da vítima não foi divulgado.

Já o motorista e uma passageira da SW4, ambos moradores de Cachoeirinha, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Carazinho e encaminhados para atendimento hospitalar.