Trânsito

Noroeste do Estado
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Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-468, em Três Passos

Passageiro do automóvel ficou ferido e foi encaminhado a hospital da região

Gustavo Gossen

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Paula Neiman

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