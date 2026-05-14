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Notícia

Homem morre em colisão entre carro e carreta na RS-406 em Nonoai

Colisão ocorreu no km 17 da ERS-406, quando carro fazia conversão para entrar em Nonoai. Vítima foi identificada como Romulo Rocha Botelho, de 51 anos

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS