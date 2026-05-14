Homem morre em colisão entre carro e carreta na RS-406 em Nonoai

Uma colisão entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na manhã desta quinta-feira (14), na ERS-406, em Nonoai, no norte do Estado. O acidente aconteceu no km 17 da rodovia, no trevo de acesso ao município.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel fazia a conversão para entrar na cidade quando foi atingido pela carreta, que trafegava no sentido Chapecó–Trindade do Sul.

No carro estavam duas pessoas. O passageiro morreu no local. Ele foi identificado como Romulo Rocha Botelho, de 51 anos.

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