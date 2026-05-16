Homem morre em acidente na BR-468 em Palmeira das Missões

Acidente aconteceu por volta das 6h deste sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu em acidente entre dois carros na BR-468, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, na manhã deste sábado (16). O caso aconteceu no km 14 da rodovia, por volta das 6h.

Conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Fiat Fiorino, com placas de Erechim, e um Renault Sandero, de Passo Fundo, que colidiram de frente.

O motorista do carro morreu no local. Trata-se de um homem de 59 anos, natural de natural de Coronel Bicaco, no noroeste do Estado. Ainda segundo a PRF, ele não possuía habilitação para dirigir. A identidade dele não foi revelada.

Leia Mais Incêndio atinge residência e idoso é encaminhado a hospital em Lagoa Vermelha

O motorista do Fiat Fiorino foi socorrido em estado estável e encaminhado ao Hospital de Palmeira das Missões.