Homem morre em acidente entre van e dois caminhões na RS-324 em Casca

Um homem de 41 anos morreu em um acidente durante a tarde desta segunda-feira (4) na RS-324 em Casca, no norte do RS. Dois caminhões e uma van do Mercado Livre se envolveram na colisão.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Casca, a vítima fatal foi identificada como Douglas Rodrigues, 41 anos, motorista da van.

Segundo as autoridades, a van trafegava no sentido Vila Maria a Casca quando invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com um caminhão que seguia no sentido oposto, vindo também a atingir outro caminhão que trafegava logo atrás.

Douglas morreu no local. Uma passageira da van e o condutor do segundo caminhão foram encaminhados ao hospital. Demais envolvidos não se feriram.