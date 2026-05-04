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Homem morre em acidente entre van e dois caminhões na RS-324 em Casca

Colisão aconteceu nesta segunda (4) e bloqueou trânsito. Motorista de 41 anos morreu no local

Heloisa Gamero

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