Homem morre em acidente entre carro e moto na RS-307, em Santa Rosa

Homem de 43 aos conduzia moto no km 44 da rodovia. CBM / Divulgação

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (17), na RS-307, em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. Foi por volta das 5h30min, no km 44 da rodovia, na linha 13 de Maio.

Segundo informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, a colisão foi frontal e envolveu um VW/Voyage, com placas de Santa Rosa, e uma motocicleta Honda Titan, também emplacada no município.

Conforme a apuração inicial, a motocicleta, conduzida pela vítima, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o automóvel, que seguia no sentido Cândido Godói–Santa Rosa. O condutor da moto morreu no local. A identidade do homem não foi divulgada.

A motorista do Voyage, de 37 anos, não ficou ferida. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.