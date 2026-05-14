Homem morre em acidente entre carro e caminhão na RS-155, em Ijuí

Um homem de 50 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na tarde de quarta-feira (14) na RS-155, em Ijuí, no noroeste do Estado. A colisão ocorreu no distrito de Santana por volta das 12h05min, no km 3 da rodovia.

A vítima foi identificada como Evandro Carlos Pietrzak, natural de Ijuí. Segundo familiares, ele morava no distrito de Santana e trabalhava como vendedor de hortifrúti. No momento do acidente, ele retornava de uma feira na cidade.

O acidente envolveu um Fiat Uno e um caminhão carregado de soja. Segundo relato do motorista do caminhão, o carro teria invadido a pista contrária e atingido a lateral do veículo de carga.

Com o impacto, os pneus do caminhão estouraram. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, parando em meio à vegetação, às margens da rodovia, cerca de 150 metros abaixo da estrada.