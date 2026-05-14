Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre em acidente entre carro e caminhão na RS-155, em Ijuí

Vítima retornava de feira quando colidiu com veículo carregado de soja no distrito de Santana

Tamires Hanke

Alessandra Hoppen

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