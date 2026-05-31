Homem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente com quatro veículos na RS-561, em São Nicolau

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos na tarde deste domingo (31). Foi por volta das 14h15min, na RS-561, em São Nicolau, região noroeste do Estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro veículos se envolveram no acidente: um Gol, com placas de Roque Gonzales, um Vectra, com placas de São Luiz Gonzaga, um Logan, com placas de São Nicolau, e uma caminhonete Ranger, com placas de Três de Maio.

Leia Mais Dez pessoas morrem em nove acidentes no RS entre a noite de sexta-feira e a manhã deste domingo

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo Gol trafegava no sentido Dezesseis de Novembro para São Nicolau e realizava uma ultrapassagem quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Logan que transitava em sentido oposto. Com o impacto, este segundo carro foi atingido na traseira pela Ranger que seguia logo atrás. O quarto veículo envolvido, o Vectra, que estava sendo ultrapassado pelo Gol, também teve danos.

O condutor do Gol morreu no local. Ele foi identificado como Miguel Kist Klein. Três ocupantes do mesmo veículo sofreram lesões e foram socorridos, sendo encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de São Luiz Gonzaga para atendimento médico. A motorista do Logan e uma adolescente de 14 anos também ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

O condutor do Vectra apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

Leia Mais Motorista sem habilitação morre após bater caminhonete contra pedras na BR-392, em Porto Xavier