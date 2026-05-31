Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente com quatro veículos na RS-561, em São Nicolau

Com o impacto, um dos carros capotou às margens da rodovia. Um homem que estava no veículo morreu no local

Alessandra Hoppen

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